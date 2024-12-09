الإطار التنسيقي يعلن دعمه الكامل لجهود الحكومة لحماية المصالح العراقية

2024-12-09 21:50:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، دعمه الكامل لجهود الحكومة لحماية المصالح العراقية.وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".وأضاف البيان، أن" قادة الإطار التنسيقي ناقشوا مجريات الأحداث في المنطقة والعالم والدور الذي يلعبه العراق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وتابع البيان، أن" الإطار التنسيقي أكد دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة من جهود أمنية ودبلوماسية لحماية المصالح العراقية".واختتم البيان، أن "قادة الإطار التنسيقي استذكروا مواقف التضحية والفداء والثبات لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والأجهزة والتشكيلات الأمنية كافة بمناسبة الذكرى السابعة للانتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير المحافظات العراقية، مؤكدين استمرار أبناء العراق الشجعان بنفس النهج والاستعداد للوقوف بوجه قوى الظلام إذا ما تكررت في التعرض لأمن البلاد".