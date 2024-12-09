آليات الشرطة والحشد الشعبي يحققان الفوز في دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-12-09 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الإثنين، العديد من المباريات المثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة الصالات.وحقق آليات الشرطة فوزا صعبا على نظيره الشباب البصري بنتيجة (5-4) في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.وفي المباراة الثانية، واصل نادي الحشد الشعبي تألقه وعروضه القوية، إذ نجح في التغلب على الموارد المائية بنتيجة (4-1).وفي مواجهة مثيرة جمعت بين الدفاع الجوي ونفط البصرة انتهت بالتعادل الإيجابي (5-5)، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء.