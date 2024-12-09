آليات الشرطة والحشد الشعبي يحققان الفوز في دوري المحترفين لكرة الصالات
2024-12-09 21:50:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
جرت، اليوم الإثنين، العديد من المباريات المثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة الصالات.
وحقق آليات الشرطة فوزا صعبا على نظيره الشباب البصري بنتيجة (5-4) في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.
وفي المباراة الثانية، واصل نادي الحشد الشعبي تألقه وعروضه القوية، إذ نجح في التغلب على الموارد المائية بنتيجة (4-1).
وفي مواجهة مثيرة جمعت بين الدفاع الجوي ونفط البصرة انتهت بالتعادل الإيجابي (5-5)، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء.
جرت، اليوم الإثنين، العديد من المباريات المثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة الصالات.
وحقق آليات الشرطة فوزا صعبا على نظيره الشباب البصري بنتيجة (5-4) في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.
وفي المباراة الثانية، واصل نادي الحشد الشعبي تألقه وعروضه القوية، إذ نجح في التغلب على الموارد المائية بنتيجة (4-1).
وفي مواجهة مثيرة جمعت بين الدفاع الجوي ونفط البصرة انتهت بالتعادل الإيجابي (5-5)، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء.