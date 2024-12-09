حددها رئيس السن.. ديوان برلمان كوردستان يرفض عقد جلسة يوم غد: مخالفة للنظام الداخلي

2024-12-09 21:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفض برلمان إقليم كوردستان "المنتخب حديثاً" يوم الاثنين، عقد جلسة لانتخاب الهيئة الرئاسية وذلك رغم دعوة رئيس السن عقدها يوم غدا الثلاثاء.

وقال سامان احمد مدير اعلام برلمان كوردستان لوكالة شفق نيوز ان "برلمان كوردستان لن يعقد جلسة يوم غد، وذلك بسبب ان دعوة رئيس السن لم تكن وفق النظام الداخلي للبرلمان".

واضاف ان "اي جلسة يجب أن تكون بتوافق الأحزاب السياسية ويجب أن يتم إبلاغ ديوان برلمان كوردستان، ويقوم الديوان بنشر الدعوة وجدول الأعمال ودعوة وسائل الإعلام للتغطية".