2024-12-09 21:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن ريباز حملان، وكيل وزارة المالية في العراق، يوم الاثنين، عن تقدم كبير في صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، معربا عن امتنانه العميق لتضحيات وتفهم موظفي الإقليم وسكانه تجاه الأزمة المالية التي تواجه المنطقة.

وأكد حملان خلال بيان نشره في صفحته الرسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التنسيق المستمر بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، أثمر عن تقدم كبير في صرف الرواتب، فقد قامت بغداد بصرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، التي بلغت 761 مليار دينار، بينما سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، البالغة 759 مليار دينار، بحلول نهاية الأسبوع الجاري".

وأشار حملان إلى أن حكومة الإقليم قامت بإجراء تحويل مالي من الفصل التاسع في الميزانية إلى الفصل الأول الخاص بالرواتب، للمساعدة في تغطية جزء من النقص.

ويبلغ الاحتياج الشهري للإقليم لتأمين الرواتب بالكامل 996 مليار دينار، مما يعكس وجود فجوة مالية تُقدر بنحو 235 مليار دينار شهريًا.

وأضاف أن قائمة رواتب شهر كانون الأول قد أُرسلت اليوم إلى وزير المالية العراقي، ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب الشهر الحالي في أقرب وقت ممكن بعد استكمال عملية التدقيق.

وفي ختام تصريحه، أكد حملان أن صرف الرواتب سيتم بأسرع وقت ممكن، مشددًا على التزام حكومة الإقليم بحل الأزمات المالية وتقديم الدعم اللازم لمواطني كوردستان.