صحيفة إيرانية تشخص 9 أسباب دفعت إلى سقوط نظام الأسد

متابعة/ المدى شخّص مختصون بالشأن السياسي والأمني، أسباب سقوط حكومة بشار الاسد وانهيار الجيش السوري بصورة متسارعة. وبحسب تقرير لصحيفة جوان الخبرية الإيرانية، فإن هناك تسعة أسباب دفعت المجاميع المسلحة المدعومة من تركيا للاستيلاء على المدن الكبرى في سوريا في أيام قليلة والتحرك نحو دمشق. وأبرز تلك الأسباب وفق التقرير، هو "إضعاف الجيش وتلوثه بالفساد، […]

