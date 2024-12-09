مهمة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

2024-12-09 22:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت، اليوم الإثنين، عن مواجهات مثيرة، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفا مينيرا، أحد أندية التصنيف الرابع، في حين سيواجه برشلونة نظيره أود بارباسترو.وأُقيمت مراسم القرعة في قاعة لويس أراغونيس بمقر الاتحاد الإسباني، وشهدت القرعة تأكيد عدم وجود مفاجآت كبيرة في هذا الدور، مع تأهل فرق مثل فالنسيا، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، وريال سوسييداد، إلى دور الـ32.وتقام مباريات دور الـ16 في 4 و5 يناير (كانون الأول)، ودور الـ8 في 15 يناير (كانون الثاني)، فيما ستُجرى مباريات ربع النهائي في 5 فبراير (شباط). أما مباريات الذهاب في نصف النهائي فستُقام في 26 فبراير (شباط)، على أن تقام مواجهات العودة في 2 أبريل (نيسان).نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا:بارباسترو – برشلونةبونتيفيدرا - مايوركاديبورتيفا مينيرا - ريال مدريدلوجرونييس – أتلتيك بلباوماربيا - أتلتيكو مدريدأورينسي – بلد الوليدبونفيرادينا - ريال سوسييدادغرناطة - خيتافيهويسكا – بيتيسراسينغ سانتاندير – سيلتا فيغوراسينغ دي فيرول – رايو فايبكانوألميريا - إشبيليةإلدينس - فالنسياإلتشي - لاس بالماسقرطبة - ليغانيستينيريفي – أوساسونا