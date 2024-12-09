مهمة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا
2024-12-09 22:50:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت، اليوم الإثنين، عن مواجهات مثيرة، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفا مينيرا، أحد أندية التصنيف الرابع، في حين سيواجه برشلونة نظيره أود بارباسترو.
وأُقيمت مراسم القرعة في قاعة لويس أراغونيس بمقر الاتحاد الإسباني، وشهدت القرعة تأكيد عدم وجود مفاجآت كبيرة في هذا الدور، مع تأهل فرق مثل فالنسيا، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، وريال سوسييداد، إلى دور الـ32.
وتقام مباريات دور الـ16 في 4 و5 يناير (كانون الأول)، ودور الـ8 في 15 يناير (كانون الثاني)، فيما ستُجرى مباريات ربع النهائي في 5 فبراير (شباط). أما مباريات الذهاب في نصف النهائي فستُقام في 26 فبراير (شباط)، على أن تقام مواجهات العودة في 2 أبريل (نيسان).
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا:
بارباسترو – برشلونة
بونتيفيدرا - مايوركا
ديبورتيفا مينيرا - ريال مدريد
لوجرونييس – أتلتيك بلباو
ماربيا - أتلتيكو مدريد
أورينسي – بلد الوليد
بونفيرادينا - ريال سوسييداد
غرناطة - خيتافي
هويسكا – بيتيس
راسينغ سانتاندير – سيلتا فيغو
راسينغ دي فيرول – رايو فايبكانو
ألميريا - إشبيلية
إلدينس - فالنسيا
إلتشي - لاس بالماس
قرطبة - ليغانيس
تينيريفي – أوساسونا
أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت، اليوم الإثنين، عن مواجهات مثيرة، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفا مينيرا، أحد أندية التصنيف الرابع، في حين سيواجه برشلونة نظيره أود بارباسترو.
وأُقيمت مراسم القرعة في قاعة لويس أراغونيس بمقر الاتحاد الإسباني، وشهدت القرعة تأكيد عدم وجود مفاجآت كبيرة في هذا الدور، مع تأهل فرق مثل فالنسيا، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، وريال سوسييداد، إلى دور الـ32.
وتقام مباريات دور الـ16 في 4 و5 يناير (كانون الأول)، ودور الـ8 في 15 يناير (كانون الثاني)، فيما ستُجرى مباريات ربع النهائي في 5 فبراير (شباط). أما مباريات الذهاب في نصف النهائي فستُقام في 26 فبراير (شباط)، على أن تقام مواجهات العودة في 2 أبريل (نيسان).
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا:
بارباسترو – برشلونة
بونتيفيدرا - مايوركا
ديبورتيفا مينيرا - ريال مدريد
لوجرونييس – أتلتيك بلباو
ماربيا - أتلتيكو مدريد
أورينسي – بلد الوليد
بونفيرادينا - ريال سوسييداد
غرناطة - خيتافي
هويسكا – بيتيس
راسينغ سانتاندير – سيلتا فيغو
راسينغ دي فيرول – رايو فايبكانو
ألميريا - إشبيلية
إلدينس - فالنسيا
إلتشي - لاس بالماس
قرطبة - ليغانيس
تينيريفي – أوساسونا