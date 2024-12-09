بعد انسحابهم باتجاه العراق.. نقل عناصر الجيش السوري الى مطار عسكري داخل الانبار

2024-12-09 22:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد قائممقام الرطبة في الأنبار عماد الريشاوي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، أن جميع الضباط والمنتسبين من الجيش السوري تم نقلهم إلى مطار المرصنة في القضاء.

وقال الريشاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم نقل جميع أفراد الجيش السوري الذين دخلوا إلى العراق، إلى مطار المرصنة العسكري في منطقة الـ 70 كيلو على مقربة من قضاء الرطبة، وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجونها، وأيضا مع توفير الحماية الكاملة من قبل الجيش العراقي".

وأضاف أن "حدود الرطبة مع الأردن مؤمنة بالكامل، والحدود أيضا من جهة التنف هي الأخرى مؤمنة عبر معبر الوليد، ولا يوجد أي تحركات للإرهابين، وهناك انتشار كبير للفرقة السابعة والمغاوير وباقي التشكيلات الأمنية، ولم يحصل أي تحرك أو خرق أمني من قبل داعش إطلاقا".

وأفاد مصدر عسكري عراقي، اول أمس السبت، بأن المئات من عناصر الجيش السوري المنسحبة من القتال الدائر مع الفصائل المسلحة قد دخلت الأراضي العراقية وتحديدا من معبر القائم الحدودي غربي البلاد.