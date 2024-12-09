بغداد تدين استيلاء قوات الاحتلال الاسرائيلية على المنطقة العازلة مع سوريا

2024-12-09 23:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 9 - 12 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين عن ادانتها باشد العبارات استيلاء قوات الاحتلال الاسرائيلية على المنطقة العازلة مع سوريا في الجولان والاراضي المجاورة لها.وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاجراء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة داعية الى احترام سيادة سوريا والحفاظ على استقرارها ووحدتها وسلامة اراضيها والامتناع عن اي تدخل في شؤونها الداخلية.كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الامن الى تحمل مسؤولياته في ادانة هذا العدوان السافر واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي التي تستغل الوضع الراهن في سوريا.واستولى الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها بما يعد احتلالا لأراضي سوريا وانتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.(النهاية) ع ح ه / ف ا س