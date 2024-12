نتنياهو: سنغير الشرق الأوسط.. نعمل بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر

2024-12-09 23:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن حكومته تعمل بطريقة منهجية على تفكيك ما أسماه "محور الشر"، مشدداً بالقول على إسرائيل ستغير الشرق الأوسط. وقال نتنياهو في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز: "نعمل بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر، وقلت إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله […]

