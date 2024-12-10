الجمعية التأسيسية لاتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث تشكل مجلس إدارة الاتحاد وتعتمد نظامه الأساسي واستراتيجيته

2024-12-10 00:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 9 - 12 (كونا) -- شكلت الجمعية التأسيسية لاتحاد غرب آسيا لرياضة الخماسي الحديث مجلس إدارة الاتحاد واعتمدت نظامه الأساسي واستراتيجيته للأعوام المقبلة واختارت دولة المقر.جاء ذلك في اجتماع (الجمعية التأسيسية) الذي استضافته البلاد اليوم الإثنين بحضور ممثلي الدول الأعضاء المؤسسين وهي الكويت والسعودية والبحرين والإمارات ولبنان والعراق وسوريا.وأسفر الاجتماع عن تزكية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات بقيادة السعودي حسين العبدالوهاب (رئيسا) ورئيس النادي والاتحاد الكويتي للخماسي الحديث ناصر الوليد (نائبا للرئيس) والسعودي بدر العبيد (أمينا عاما) وممثل العراق زياد الحسن (نائبا للرئيس) وممثلة الإمارات الدكتورة هدى المطروشي (نائبا للرئيس) وبعضوية ممثلي البحرين صالح فرج ولبنان الدكتور إبراهيم الزين وسوريا عمر عاشور.وقال نائب رئيس الاتحاد ناصر الوليد في تصريح صحفي إن الاجتماع شهد اعتماد النظام الأساسي للاتحاد واستراتيجيته للأعوام المقبلة واختيار العاصمة السعودية الرياض لتكون مقرا له في حين تمت الموافقة على استضافة دولة الكويت لأول بطولة لرياضة الخماسي الحديث لغرب آسيا في شهر أبريل المقبل.وأضاف أنه تم اعتماد اللجان الأساسية في (الاتحاد) على أن يتم تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده في دولة الإمارات في شهر فبراير المقبل.وأعرب الوليد عن الشكر إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والهيئة العامة للرياضة ممثلة في مديرها بشار عبدالله وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية على دعمهم للشباب الكويتي مقدرا تعاونهم الدائم واعدا بتحقيق المزيد من التميز للرياضة الكويتية.يذكر أن (الخماسي الحديث) هي رياضة مركبة تتكون من خمس ألعاب يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد وتشمل الجري والسباحة والرماية والمبارزة وقفز الحواجز. (النهاية) م ي م / م ص ع