2024-12-10 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، ان العراق لن يتساهل مع أي قوة تحاول التقدم باتجاهه، فيما أشار إلى ان الحكومة ستواجه أي خطوة إيجابية من سوريا بخطوتين إيجابيتين. وقال العوادي في لقاء متلفز تابعته “عراق اوبزيرفر”، أن ” التطورات الميدانية في سوريا كانت مفاجأة “، لافتا إلى أن ” العراق لا …

