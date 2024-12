السوداني يبحث مع امير قطر تطورات الساحة السورية

2024-12-10 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجري مباحثات هاتفية مع أمير قطر حول الشأن السوري •••••••••• أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركزت في متابعة التطورات على الساحة السورية، وتداعيات الأوضاع في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق …

