خبير اقتصادي: التبادل التجاري مع سوريا سيستمر ولن يتضرر من المتغيرات

2024-12-10 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توقع الخبير الاقتصادي ضياء المحسن استمرار العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا مؤكدا ان حركة تجارة القطاع الخاص بعيدة عن الانظمة السياسية. وقال المحسن في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه من غير المتوقع ان تجازف الحكومة العراقية بقطع العلاقات الاقتصادية مع سوريا لكون البلد في وضع انتقالي للسلطة، كما ان هذا الخيار مستبعد …

