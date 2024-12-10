مستشارية الامن القومي في يوم النصر: نستذكر تاريخ وصفحات من البطولة والفداء

2024-12-10 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأستذكرت مستشارية الامن القومي ، الانتصار المبهر على عصابات داعش الأرهابية الذي اعلن في العاشر من كانون الاول لعام ٢٠١٧ .وذكرت المستشارية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق شعبا وحكومة وقوات امنية بكل أنواعها، يعيش ذكرى الانتصار المبهر على عصابات داعش الأرهابية الذي اعلن في العاشر من كانون الاول لعام ٢٠١٧ وفي هذه الذكرى نستذكر تاريخ وصفحات من البطولة والفداء والمواقف الشجاعة التي قل نظيرها حيث خاض العراق بكل شعبه وتنوعه وجيشه وحشده وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع والبيشمركة والحشود العشائرية".وأضافت، "ملحمة تاريخ سجلها شعب العراق من اجل الحفاظ على الوطن وهو يتطلع لصناعة الحياة "، مبينة أن " عمليات التحرير الثلاثة وستون عملية مابين اب ٢٠٢٤ ولغاية العاشر من كانون اول ٢٠١٧، في جمبع قواطع العمليات ليعلن تحرير وتطهير كامل الجغرافية العراقية من دنس هذه العصابات الأرهابية".وأشارت إلى انها "تشرفت بقيادة الخلية النفسية الستراتيجية، التي أشرفت على خلية الإعلام الحربي وبناء الجهد النفسي في الدولة لمواجهة كل بروباغندا داعش الارهابية ،حيث اشتركت مفاوز العمليات النفسية الميدانية في جميع عمليات التحرير ضمن كافة محاور العمليات وقدمت الدعم النفسي وواجهت كل محاولات داعش الاعلامية والنفسية لجين تحقيق النصر العراقي المؤزر ".