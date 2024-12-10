ندوة جماهيرية في قضاء هيت للتأكيد على التماسك المجتمعي

2024-12-10 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقدت قائممقامية قضاء هيت ندوة جماهيرية في القضاء للتأكيد على التماسك المجتمعي.وذكر مركز التميز في مستشارية الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه مستشارية الامن القومي اقامت الإدارة المحلية في قضاء هيت ندوة جماهيرية لمساندة القوات الأمنية وتأكيد على التماسك المجتمعي ووحدة الموقف (تحت شعار وحدتنا اساس قوتنا ومصدر أمننا)، بحضور هاشم محمد سويد قائممقام قضاء هيت ومدراء النواحي ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في القضاء وعلماء الدين وشيوخ العشائر ووجهاء ومثقفي القضاء".وأضاف، أنه "تخلل المؤتمر إلقاء الكلمات حيث تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص أمن القضاء والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطن والتأكيد على التماسك المجتمعي".