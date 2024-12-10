وزير الخارجية: الحلول السياسية السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية

2024-12-10 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أن الحلول السياسية السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والسفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، كل على حدة، في بغداد".وأضاف، انه "تم خلال اللقاءين مناقشة آخر التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير على موقف العراق الداعم للاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي لمعالجة التحديات المشتركة".وأشار حسين، بحسب البيان، إلى، "رفض تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "الحلول السياسية التي تراعي مصالح الشعب السوري هي السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة".



