جودي: مهرجان بغداد الدولي للمسرح تكريس لثقافات عربية متعددة

2024-12-10 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- فاطمة رحمةعدّ رئيس مهرجان بغداد الدولي للمسرح جبار جودي، المهرجان بدورته الخامسة تكريساً لثقافات عربية متعددة.وقال جودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهرجان يمثل إصراراً على الحياة والإيمان بأن الفن سلاح أمضى بمواجهة جميع المساوئ التي تحيطنا"، مؤكداً أن "المهرجان بدورته الحالية يعدّ تكريساً لثقافات عربية متعددة في بغداد الفن والتاريخ."وأضاف، "مصرون على نجاح المهرجان في تنظيمه سنوياً"، مؤكداً "العزم على أن يكون مهرجان بغداد الدولي للمسرح بمصاف الترتيب الأول للمهرجانات الدولية، كون المهرجانات التي تقام في العالم العربي قليلة".وتابع، "سنبدأ بالتحضيرات من الآن إلى السنة المقبلة من أجل الارتقاء بمسرحنا ومسرحيينا"، مبيناً: أن "بغداد حية لا تموت بفنها ومثقفيها ".