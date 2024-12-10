الكاتب حيدر جمعة: مسرحية جدار تطرح مشاكل يصعب مناقشتها بالمجتمع

2024-12-10 01:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةاكد الكاتب والممثل حيدر جمعة، أن مسرحية "جدار" ستعرض في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، مبينا انها ستطرح مشاكل وتابوات يصعب مناقشتها في المجتمع.وقال جمعة لوكالة الانباء العراقية (واع): أنه "يشارك بمسرحية (جدار) من تاليفه واخراج سنان العزاوي وتمثيل نخبة من الفنانين"، مؤكداً ان "العرض الإفتتاحي للمسرحية سيكون في مهرجان بغداد الدولي للمسرح".وأضاف: أن "المسرحية تناقش العديد من القصص المنتشرة في كل دول العالم وتحديدا الشرق الاوسط"، لافتاً إلى أن "العرض يناقش تابوات موجودة بالمجتمع يصعب مناقشتها، كزنا المحارم وزواج القاصرات وتاثير المخدرات على المجتمع والاسر والاولاد والتنمر والمشاكل الأخرى التي تمر بها المراة".وأوضح، ان" المسرح الحديث يقدم اسئلة ليدخل الى مخيلة المتلقي في مجموعة اجابات وحلول"، مؤكدا أن "هذا العرض اشبه بالصعقة التي تنذر المجتمع بان يأخذوا حذرهم اتجاه اولادهم بان هناك خطر يحيط بالاولاد".