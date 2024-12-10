رئيس البرلمان: يوم النصر تجسيد لإرادة الشعب العراقي في مكافحة الإرهاب

2024-12-10 01:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واععدّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ذكرى ذكرى النصر العظيم وتحرير المناطق من براثن داعش الارهابي، تجسيداً لإرادة الشعب العراقي في مكافحة الإرهاب.وقال المشهداني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي العظيم بمناسبة ذكرى عيد النصر وتحرير العراق من براثن الإرهاب الداعشي الغاشم "، مبيناً انه "في هذا اليوم التاريخي نجدد فخرنا واعتزازنا بتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة من جيش وشرطة وحشد شعبي الذين سطروا اروع ملاحم الشجاعة والإباء دفاعا عن الأرض والعرض".وأضاف: "كما نحيي جميع أبناء شعبنا الصامد الذين وقفوا بوجه التحديات بكل شجاعة وأثبتوا للعالم أن العراق سيضل قويا عزيزاً مهما كانت الصعاب"، مؤكداً ان "هذا اليوم يعد تجسيداً لإرادة الشعب العراقي في مكافحة الإرهاب ولحظة فارقة في مسيرة إستعادة الأمن والاستقرار".وتابع: أنه "ومن خلال هذا النصر الكبير نؤكد على وحدة العراق وتلاحم جميع مكوناته من اجل بناء مستقبل امن ومزدهر للاجيال القادمة، الف مبروك للعراقيين في دتخل الوطن وخارجه وكل عام والعراق وشعبه بخير وعز ورفعة".