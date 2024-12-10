2024-12-10 02:18:04 - المصدر: ايشان

أبلغت مصادر خاصّة، بالقصة الكاملة لاستيلاء القيادي في تحالف الحسم، محمد الدايني، على بيتين عملاقين في بغداد، أحدهما يعود لأسرة صابر الدوري الذي كان محافظاً لبغداد وكربلاء في زمن النظام البعثي، والثاني، يعود لأسرة سعد الفيصل، الذي كان قيادياً في حزب البعث المحظور. المصادر قالت لـ “إيشان”، إن “الدايني استولى على بيت الدوري، وأجره […]

ظهرت المقالة بالوثائق: القصة الكاملة لاستيلاء محمد الدايني على بيتين عملاقين للدوري والفيصل أولاً على ايشان.



