أسعار النفط تنخفض في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية

2024-12-10 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط قليلا، يوم الثلاثاء ،متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وتعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز مما ساعد على دعم الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 72.01 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 68.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين.

وقال بنك إيه إن زد للأبحاث في مذكرة "إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط في أعقاب انهيار الحكومة السورية أضافت علاوة مخاطرة صغيرة إلى أسعار النفط الخام".

وتلقت أسعار النفط دفعة أيضا في الجلسة السابقة من تقارير تفيد بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاما، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأظهر استطلاع أولي أجرته وكالة "رويترز" يوم الاثنين أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات المقطرات. ومن المقرر أن تصدر بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.