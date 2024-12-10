2024-12-10 09:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات لتحسين واقع الطاقة الكهربائية في محافظة الديوانية.وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل ببغداد، وفداً من مجلس محافظة الديوانية برئاسة محمد شخير الغانمي وعدداً من أعضاء المجلس، لبحث سبل تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة".وأوضح الوزير خلال اللقاء أن "التحديات الراهنة في تجهيز الطاقة تعود بشكل رئيس إلى توقف إمدادات الغاز الإيراني، مما أدى إلى خروج قدرات توليدية كبيرة عن الخدمة لاسيما في المحافظات الوسطى"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على معالجة هذه الأزمة خلال الأيام القادمة".وأصدر توجيهات بتنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتحسين واقع الكهرباء في محافظة الديوانية وتتضمن:1. تنفيذ خطة شاملة لتطوير الشبكة الكهربائية تحت مسمى (2،3،4،5) تتضمن نصب محطات ثابتة ومتنقلة خلال الشهر المقبل لمعالجة الاختناقات.2. مراجعة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.3. تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وتنظيم التداخلات في التيار الكهربائي مع المحافظات المجاورة للديوانية وضبط التوزيع العادل للطاقة.وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحسين واقع الكهرباء في عموم المحافظات، وحرص الوزير على متابعة تنفيذها بشكل مباشر لضمان تحقيق النتائج المرجوة في تجهيز مستقر ومستدام".