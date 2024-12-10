2024-12-10 09:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة في عموم المناطق وأمطاراً وثلوجاً شمالاً.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء المقدسة 22، وفي ديالى والديوانية والنجف الأشرف والمثنى 23 ، وواسط وميسان وذي قار والبصرة 24، أما في نينوى والانبار فستكون 20 ، وأربيل 19 ،ودهوك 18 ، والسليمانية 17".وأضاف البيان، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".وتابع أن " الجمعة القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خاصة في أقسامها الشرقية ، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقيتين الوسطى والجنوبية ، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار وثلوج فوق المرتفعات الجبلية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".