انخفاض طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية

2024-12-10 09:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة، إذ أسهم تزايد المخاطر الجيوسياسية بعد الأحداث في سوريا وتعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز المالي في دعم الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو نحو 0.2% إلى 72.01 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2% أيضا، إلى 68.23 دولاراً.

وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من 1% أمس الاثنين.

المصدر: العربية