بالصور: محافظ ذي قار يؤكد ان محطة أريدو الكهربائية تقترب من الاكتمال بنسبة 89%

2024-12-10

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أجرى محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، زيارة ميدانية لمشروع محطة أريدو الكهربائية لمتابعة سير العمل والتأكد من نسب الإنجاز المتحققة في المشروع، الذي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالمحافظة، بطاقة إنتاجية تبلغ 132 ك.ف. وأطلع المحافظ خلال الزيارة على الجهود المبذولة من قبل الملاكات...

