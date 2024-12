2024-12-10 09:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مطار الناصرية الدولي، مؤكدةً أن المشروع سيصبح محطة رئيسية للتبادل التجاري في جنوب العراق. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية قال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، عقب زيارة ميدانية للمشروع، إن توجيه الأمانة للشركة المنفذة...

The post بالصور: الامانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد تحقيق نسب إنجاز تزيد عن 45% في مطار الناصرية الدولي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.