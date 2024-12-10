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› اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. عن العراق الذي "لا حق فيه" ودرس بشار الأسد!
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. عن العراق الذي "لا حق فيه" ودرس بشار الأسد!
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