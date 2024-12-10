العراق على موعد مع انخفاض "واضح" بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

2024-12-10 10:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، إن اجواء العراق ستتأثر باندفاع أخدود قطبي مصحوبا بمنخفض قادم من شرق أوروبا يؤديان إلى تراجع "واضح" بمعدل درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل.

وعن توقعات الطقس أشار عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خريطة الضغط الجوي السطحي المؤثرة على منطقة الشرق الأوسط صباح الثلاثاء.

ونوه الى تأثير مرتفع جوي سطحي سيبيري ممتد عبر غرب ووسط العراق وغرب مصر وشرق المتوسط وبلاد الشام وشمال السعودية، والى منخفض جوي جنوب شبه الجزيرة يؤثر شرق العراق وغرب إيران، ومنخفض البحر الأحمر يمتد على شرق مصر والأردن.

وقال إنه "نتيجة لهذا التأثير، تتعرض مناطق غرب ووسط وجنوب العراق لانحدار ضغطي يسبب نشاطا نسبيا للرياح الشمالية الغربية نهار اليوم على فترات مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح عطية أن "هذا التأثير سيتلاشى تدريجيا خلال ساعات مساء يوم غد الأربعاء مع اندفاع أخدود من اصل قطبي في الطبقات العليا مصحوب بمنخفض سطحي من شرق أوروبا تأثيراته حسب المعطيات الاولية الحالية ستكون على مدن شمال العراق بهطول أمطار متفاوتة مع تقلبات بالرياح السطحية في جميع مدن البلاد".

واختتم خبير التنبؤات الجوية منشوره بالقول، إنه "يعقبه بداية الأسبوع المقبل انخفاض واضح بدرجات الحرارة مصحوبا لنشاط عالٍ للرياح الشمالية الغربية".