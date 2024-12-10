الحكيم يدعو للالتزام بالمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجميع

2024-12-10 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، إلى الالتزام بالمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجميع دون استثناء.

وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه تلقته "بغداد اليوم" إن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة مهمة للتذكير بضرورة الالتزام بالمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجميع دون استثناء، واحترام بني البشر وضمان حقوقهم بالعيش الكريم وعدم التمييز بصرف النظر عن القومية والعرق والدين والطائفة.

وأضاف أنه "نحث الحكومة وتشكيلاتها المعنية والفعاليات السياسية والمؤسسات الإعلامية على إدامة زخم المؤتمرات والأنشطة والفعاليات التي تخص ملفات حقوق الإنسان والمرأة والطفل، نظرا لأهمية النشاط المجتمعي لرعاية هذه الشرائح وأن لا يقتصر الاهتمام على الجهود الحكومية والمؤسساتية".