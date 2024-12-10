المحمداوي: تضحيات الشهداء والجرحى ستبقى أمانة في أعناق الأحرار

2024-12-10 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي ،اليوم الثلاثاء، أن التضحيات الكبيرة للشهداء الأبرار والجرحى الأبطال ستبقى أمانة في أعناق الأحرار.وذكر المحمداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في يوم العاشر من كانون الأول عام 2017 كان العراق على موعد مع ملحمة كبرى وصمود أصبح مدرسة للأجيال وتضحيات أسست لتاريخ جديد من تاريخ العراق الأبي لينهض من براثن اليأس الى نور النصر بهمة أبنائه الغيارى الرافضين للذل والباحثين عن الحرية".وأضاف أن "يوم النصر هذا لم يأتِ الا بإسناد من فتوى عظيمة من المرجعية الرشيدة، وبصمود أذهل العالم من القوات الأمنية البطلة، وبشعب أبيٍّ صابر يرفض الذل والخنوع ويعشق الشهادة والنصر".وتابع: "لقد هبّت أفواج مباركة لنصر هذا البلد العظيم بقلب وروح وقوة واحدة لدحر كل من تجرأ على أرض العراق وحضارته العريقة".ولفت إلى أن "العراقيين سجّلوا مواقف كبيرة في التكاتف، ليثبتوا للجميع من هم أبناء هذا البلد"، مؤكداً أن "التضحيات الكبيرة للشهداء الأبرار والجرحى الأبطال ستبقى أمانة في أعناق الأحرار".