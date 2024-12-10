أنشيلوتي: لن نتأهل بين الثمانية الكبار.. ومباراة اليوم أصعب من السوبر

2024-12-10 10:30:03 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن نظرته المُحبَطة تجاه مصير الفريق في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. وتتكون مرحلة الدوري بالبطولة القارية من 36 فريقا، يصعد الثمانية الأوائل منهم للدور ثمن النهائي، بينما ستخوض الفرق في المراكز من 9-16 ملحقا (مواجهتان ذهاب وإياب) ضد الفرق في المراكز من 17 إلى 24 لإكمال مقاعد ثمن النهائي.وتودع الفرق من المراكز 25 حتى 36، البطولة، دون التحول إلى أي مسابقات أوروبية أخرى. ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتالانتا، اليوم الثلاثاء، على ملعب جيويس، ضمن لقاءات الجولة السادسة لمرحلة الترتيب بدوري أبطال أوروبا.وجمع ريال مدريد 6 نقاط فقط من أصل 5 مباريات خاضها في دوري الأبطال حتى الآن، وخسر من ليل وميلان وليفربول، حيث يحتل المركز 24، وهو آخر مركز مؤهل للأدوار الإقصائية.وقال أنشيلوتي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي : "سيكون لقاء يتطلب الكثير. الخصم تطور كثيرا منذ كأس السوبر لذلك ستكون مواجهته الآن أصعب. الديناميكية لدينا جيدة وكذلك الحماس. إنها فرصة جيدة كي نقترب من التأهل" ، واشار "لكنها ثلاث نقاط. أمامنا ثلاث مباريات للتأهل. سيكون من الصعب أن نلحق بأول 8 مراكز، لكن للأسف هذا هو الوضع".وأضاف: "قد تكون مباراة الغد هي الأصعب حتى نهاية العام". لافتا "مستوى القلق لدي معتدل في الوقت الحالي، فنحن قلقون بشأن إيجاد استراتيجية جيدة للتغلب على خصم صعب للغاية مثل أتالانتا، ولكن لا شيء أكثر من ذلك".وأكد: "إنهم فريق رائع، وهو نادٍ يقوم بعمل مذهل، رغم خسارة العديد من اللاعبين كل صيف، إنهم يجدون دائمًا طرقًا للتكيف وهذا يقول الكثير عن هويتهم".