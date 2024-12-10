افتتاح البورصة.. انخفاض أسعار الدولار بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

2024-12-10 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار استقرارا في محلات الصيرفة سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار.