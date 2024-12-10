2024-12-10 11:00:04 - المصدر: ايشان

منذ سقوط الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل يومين، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية مختلفة في سوريا. وفيما تجدد سماع دوي الانفجارات العنيفة في دمشق، اليوم الثلاثاء، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الإسرائيلي شن حوالي 250 غارة جوية على مختلف أنحاء البلاد. كما أضاف أن تلك الغارات “دمّرت أهمّ المواقع العسكرية”، منذ […]

ظهرت المقالة منذ سقوط الأسد.. المرصد السوري يؤكد شن حوالي 250 غارة جوية من قبل طائرات الكيان أولاً على ايشان.



