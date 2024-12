البنتاغون: نحاول العثور على أسلحة كيميائية في سوريا

2024-12-10 11:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة تعتقد أن سوريا لديها مخزون من الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن واشنطن تحاول العثور عليها لمنع استخدامها. وقالت سينغ للصحفيين: "بفضل عمل شركائنا الآخرين، نحاول التأكد من عدم وقوع هذه الأسلحة الكيميائية في أيدي أولئك الذين يريدون استخدامها ضد المدنيين أو ضد قواتنا الأمريكية أو […]

