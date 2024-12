2024-12-10 11:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة طقس العراق فيما أشارت إلى استقرار نسبي في عموم أجواء مدن البلاد.

