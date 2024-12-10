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› فيديو | المرصد: إسرائيل وصلت إلى حدود ريف دمشق
فيديو | المرصد: إسرائيل وصلت إلى حدود ريف دمشق
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2024-12-10 11:20:02 - المصدر: قناة العربية
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