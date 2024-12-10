الحكيم يدعو لتعزيز أمن الحدود الغربية والاستعداد واليقظة نتيجة التطورات الأمنية بالمنطقة

2024-12-10 11:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، إلى المزيد من الاستعداد واليقظة نتيجة التطورات الأمنية الحاصلة بالمنطقة، وتعزيز أمن حدودنا الغربية.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بشعور الفخر والاعتزاز بالانتماء لوطننا الحبيب، نحيي ذكرى يوم النصر العراقي التاريخي المؤزر على عصابات الإرهاب الظلامية، ودحرها وكسر شوكتها، وإعادة المناطق التي استلبتها إلى خارطة الوطن، بفضل تضحيات شعب نال استحسان العالم وإعجابه".

وأضاف أن "تلك الملحمة الكبرى لم تأت بالهين، فلقد كلفتنا ثمنا غاليا وسنوات من التضحيات الجسام، وما كانت لتتحقق لولا وحدة الشعب والتفافه حول مرجعيته العليا، واستجابته لفتواها العظيمة التي صنعت النصر، ورفدته بالتوجيهات الأبوية السديدة خلال وبعد معارك التحرير".

وتابع: "ذلك النصر تحقق عندما وقف الحشد الشعبي مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والعشائر والبيشمركة وامتزجت دماء المضحين الزواكي لترفع راية العراق فوق ربوعه الحبيبة".

وأكد الحكيم، "ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة نرى من واجب الجميع الحفاظ على ذلك المنجز وندعو إلى المزيد من الاستعداد واليقظة نتيجة التطورات الأمنية الحاصلة بالمنطقة، وتعزيز أمن حدودنا الغربية، فضلا عن تعميد أسس اللحمة الوطنية والالتفاف حول قواتنا الباسلة ودعمها فهي سور الوطن".



