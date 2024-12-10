في ذكرى هزيمة داعش.. الدهلكي: المعركة مستمرة والنصر الحقيقي بعراق خالي من سجون تكتظ بالأبرياء

2024-12-10 11:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، أن المعركة مستمرة للبناء، مشيرا إلى أن النصر الحقيقي بعراق خالي من سجون تكتظ بالأبرياء.

وقال الدهلكي في تدوينة على موقع "إكس" تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "في ذكرى يوم النصر الكبير، نحتفل بانتصار الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته على الإرهاب"، مستدركا بالقول "لكن المعركة مستمرة لبناء العراق".

وأكد أن "النصر الحقيقي يكمن في بناء عراق جديد قوي ومزدهر، يعيد الحقوق إلى أصحابها وينصف المظلومين، عراق يشهد إعمارًا شاملاً لمناطقنا المحررة، ومبني على الشراكة الحقيقية بين جميع مكوناته وخالي من النازحين والمظلومين ولا تكتظ سجونه بالأبرياء".

ويحتفل الشعب العراقي في العاشر من كانون الأول من كل عام بيوم النصر الكبير وتحرير المناطق التي اجتاحتها زمر داعش الارهابية.



