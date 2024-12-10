الجولاني: سنعلن قائمة بأسماء المتورطين في تعذيب الشعب

2024-12-10 11:40:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - سوريا





أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام"، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الذي يقود فصائل سورية أطاحت بالرئيس بشار الأسد، أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين بتعذيب الشعب السوري" لملاحقتهم ومحاسبتهم.





وفي بيان نشره فجر الثلاثاء على تطبيق تلغرام، قال الجولاني، الذي تخلى عن اسمه الحركي وبات يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع: "سنقدّم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".





وأضاف: "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فرّوا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل"























