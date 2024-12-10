مواطنة عراقية من منفذ القائم: انسيابية بدخول العراقيين إلى أرض الوطن

2024-12-10 11:55:02 - المصدر: واع

الانبار – واع

أشادت مواطنة عراقية، اليوم الثلاثاء بانسيابية دخول العراقيين إلى أرض الوطن عبر منفذ القائم في محافظة الأنبار.

وقالت المواطنة لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمور طبيعية في منطقة البوكمال، وننتظر الموافقات للدخول إلى العراق"، لافتة إلى أن "هناك انسيابية بدخول العراقيين إلى أرض الوطن".

وأضافت أن "إجراءات دخول العراقيين العالقين في الأراضي السورية تجري بسهولة ويسر ولا توجد عراقيل"، مشيرة إلى أن "من يمتلك الأوراق الثبوتية يدخل بشكل سلس بمجرد أن يبرز تلك الأوراق والتأكد من ثبوتيتها من قبل الجهات المختصة في إدارة المنفذ".