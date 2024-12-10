الهجرة تكشف زيادة مالية كبيرة للنازحين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم

2024-12-10 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، يوم الثلاثاء، أن وزارتها تعمل على زيادة المنح المالية للنازحين من مليون ونصف المليون، إلى أربعة ملايين دينار عراقي، للراغبين بالعودة الى مناطقهم أو المنطقة البديلة.

وقالت جابر، خلال كلمة لها في جلسة الملتقى الوطني لوزارة العدل بمناسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الهجرة يجب أن تهتم بفئة اللاجئين والمهجرين والمهاجرين الموجودين خارج البلاد، إلا أنه بسبب الظروف التي مر بها بلادنا اضافت إلى عملنا النازحين والمهجرين في الداخل".

وتابعت: "للأسف الشديد ولغاية الآن نعاني من وجود نازحين في بلدنا، لكن نحن كوزارة عملنا إنساني بحت".

ولفتت إلى أنه "عملنا على اعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية سواء من خلال الالتزامات التي تقدمها الوزارة عن طريق المنح المالية التي تقدم للعائد والآن حاليا متوقفة بسبب السيولة المالية، وكذلك تركيز عمل الوزارة داخل المخيمات وكيفية إعادتهم".

وأكدت جابرو، أن "هناك عملا على رفع المنح المالية للعائدين من مليون ونصف المليون، إلى أربعة ملايين دينار، لإعادة النازح الى منطقته او المنطقة البديلة التي يختارها".

: "ركزنا أيضاً من خلال عملنا على إعادة الحياة لمدينة سنجار، ولنا دور أساسي في ذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، بالعمل على إعادة الحياة لهذه البلدة التي كانت حقيقة بائسة جدا في مرحلة من المراحل".

وختمت بالقول: "عملنا على تقديم البنى التحتية لأهالي سنجار من خلال تخصيص قطع الاراضي التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء، وكان لنا دور أساسي كوزارة، من خلال تقاطع البيانات، وأيضاً فتح مكاتبنا للتعامل المباشر مع هذا المكون الأصيل، وكذلك من خلال مكاتبنا التي عملت على التأهيل النفسي في منطقة سنجار".