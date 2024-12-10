العراق يقع تحت تأثير "المربعانية" وأمطار غزيرة تستمر لمطلع 2025

2024-12-10 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي يوم الثلاثاء، وقوع البلاد تحت تأثير موجة برد شديدة مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تشكل منخفضات جوية ممطرة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "ملامح خرائط الطقس بدأت تشير عن عودة تشكل منخفضات ممطرة عميقة ابتداءً من 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي وتزداد مطلع الشهر المقبل وقد تتشكل أمطار غزيرة في مناطق مختلفة وتضعف في أجزاء أخرى".

وأضاف الزيادي؛ أن "هذه التغييرات تبقى تحت المتابعة، فيما قال ان البلاد على موعد باستقبال موجة برد شديدة تدريجياً مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد وتزداد قوتها لاحقاً، حيث حذر من برودة الجو بشكل محسوس في أغلب المناطق وقد تسجل درجات الحرارة مستويات متدنية تقارب الصفر المئوي ساعات الفجر في مناطق مختلفة وفرص سقوط ثلوج وصقيع خاصة غرب وشمال البلاد".

واشار الراصد الجوي إلى أن "درجات الحرارة العظمى تلامس (13/17) مئوية نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتعتبر هذه الموجة سنوية تعرف بـ(برد المربعانية) تسبقها أمطار فجر الجمعة المقبل".