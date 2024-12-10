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أسعار النفط تتراجع عالميا.. برنت قرب 72 دولارا

أسعار النفط تتراجع عالميا.. برنت قرب 72 دولارا
أسعار النفط تتراجع عالميا.. برنت قرب 72 دولارا
2024-12-10 13:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بقوة أمس الاثنين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقييم الأسواق للتطورات في سوريا. وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.61% إلى 67.94 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.51% …

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أسعار النفط تتراجع عالميا.. برنت قرب 72 دولارا

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