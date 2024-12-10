السلطات العراقية تفكك شبكة وتضبط بحوزة افرادها 150 كغم من المخدرات

2024-12-10 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، يوم الثلاثاء، بتفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات وضبط بحوزة أفرادها 150 كغم من المواد المخدرة من خلال تنفيذ "عملية امنية استباقية استخبارية ضد الارهاب الصامت".

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن العملية "امتدّت من محافظة بغداد إلى محافظة كربلاء وانتهت بمحافظة البصرة".

وأضافت أنه "وفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تم ضبط (150) كيلو غراما من المواد المخدرة".

واشارت المديرية الى "إلقاء القبض على رئيس واعضاء الشبكة بالكامل التي تتكون من خمسة متهمين ضمنهم اجنبيا الجنسية"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت مؤخرا تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.