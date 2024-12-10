الدولار ينخفض أمام الدينار في الأسواق المحلية

2024-12-10 13:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، انخفاضا طفيفا أمام الدينار في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة سجل 150800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأضاف، أن سعر بيع الدولار في الصيرفات سجل 151750 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 149750دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة، سجل مساء امس الاثنين، 151.000 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.







