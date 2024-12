معاون محافظ ذي قار: تفعيل الشفت الليلي لتحسين نظافة شوارع الناصرية

2024-12-10 13:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات المهندس سلامة السرهيد، حدوث تحسن ملحوظ في إدارة ملف رفع النفايات في مركز مدينة الناصرية. وقال السرهيد في لقاء بثته إذاعة وتلفزيون الناصرية، انه رغم قلة التخصيصات المالية وتهالك الآليات ونقص الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء بعد...

