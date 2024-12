زراعة ذي قار تعلن استئناف تسويق الشلب للمرة الأولى منذ خمس سنوات

2024-12-10 13:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية زراعة ذي قار اليوم عن تسويق أكثر من 200 طن من محصول الشلب منذ بداية موسم التسويق لهذا العام، وذلك بعد توقف زراعته في المحافظة لمدة خمس سنوات بسبب شح المياه والتحديات الزراعية. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، قال مدير زراعة ذي قار، المهندس...

