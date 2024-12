2024-12-10 13:36:05 - المصدر: جمار

يدخل سنوياً نحو مليون طالب جديد إلى المدارس في العراق.. فهل توفر الحكومة المباني المدرسية لهؤلاء؟ وهل يمكنهم الجلوس في صفوف لا يتلاصقون فيها؟ وهل يمكن للمعلم التعامل مع أكثر من 40 طالباً في كل صف؟

The post مدارس مُهجَّرة: لماذا لن ينتهي “الدوام المزدوج” و”الاكتظاظ” في العراق؟ appeared first on جمار.