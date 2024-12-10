عودة أراوخو في مواجهة برشلونة ودورتموند في دوري الأبطال

2024-12-10 13:45:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند، المقررة غداً الأربعاء، على ملعب "سيجنال إدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا. ويدخل البارسا مباراة الغد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويليه بوروسيا دورتموند في الترتيب الرابع بنفس الرصيد.

وتحمل قائمة برشلونة نبأ سارا لجماهير الفريق الكتالوني، حيث قال النادي في بيان طبي إن المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو حصل على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

وبذلك يعود أراوخو لقائمة برشلونة، بعد غياب دام 5 أشهر، نتيجة لإصابته في مباراة منتخب بلاده أورجواي ضد البرازيل، في ربع نهائي كوبا أمريكا، خلال تموز الماضي.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند كاملة:

كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن.





المصدر: موقع كورة