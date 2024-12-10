تحرير مختطفة ايزيدية من مدينة أدلب السورية

2024-12-10 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن حسين القائدي مدير مكتب شؤون المختطفين والمختطفات يوم الثلاثاء، عن نجاح عملية تحرير فتاة ايزيدية في السابع من الشهر الجاري بمدينة ادلب السورية ضمن الجهود المستمرة لانقاذ المختطفين الإيزيديين من قبضة تنظيم داعش. وقال القائدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفتاة التي تدعى (س. خ) من اهالي مدينة سنجار وقد اختُطفت عام 2014 أثناء اجتياح مسلحي تنظيم داعش للمنطقة وارتكابهم جرائم ابادة جماعية بحق الإيزيديين".

وأشار القائدي إلى أن "الفتاة المحررة ما تزال حاليا داخل الاراضي السورية وان الترتيبات جارية لنقلها الى اقليم كوردستان العراق قريباً من اجل لم شملها مع اسرتها وذويها الذين ينتظرون عودتها بفارغ الصبر".

وأكد مدير مكتب شؤون المختطفين؛ أن "المكتب يتابع تطورات الأوضاع في سوريا عن كثب"، مشددا على أن الجهود الحثيثة مستمرة للبحث عن المختطفين والمختطفات.

وبين المكتب في احصائياته أن إجمالي عدد من تم تحريرهم حتى الآن من قبضة تنظيم داعش بلغ 3584 مختطفا ومختطفة بينما لا يزال 2591 شخصا في عداد المفقودين.